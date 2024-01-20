السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

83 وفاة بسبب الطقس السيئ فى الولايات المتحدة

الطقس السيء في الولايات
الطقس السيء في الولايات المتحدة

أفادت تقارير أمريكية بأن هناك 83 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالطقس شديد البرودة الأسبوع الماضي، وفقًا لحصيلة شبكة سي بي إس نيوز.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية تينيسي 19 حالة وفاة مرتبطة بالطقس، وأكد المسئولون في ولاية أوريجون 16 حالة وفاة، من بينهم ثلاثة بالغين لقوا حتفهم عندما سقطت شجرة على سيارتهم. وذكرت شبكة سي بي إس نيوز في وقت سابق أن طفلا كان في السيارة نجا.

وتم الإبلاغ عن المزيد من الوفيات في إلينوي وبنسلفانيا وميسيسيبي وواشنطن وكنتاكي وويسكونسن ونيويورك ونيوجيرسي وغيرها.

ولا تزال بعض الوفيات قيد التحقيق للتأكد من أنها مرتبطة بالطقس. ويشمل ذلك شخصًا قُتل في حادث سيارة خماسي في كنتاكي، وأربعة قتلى في إلينوي، منهم اثنان بسبب حادث سيارة.

يستمر الطقس الخطير في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع. يستيقظ عشرات الملايين من الأشخاص على درجات حرارة شديدة البرودة وأقل من المتوسط ​​صباح يوم السبت، ومن المرجح أن يشهد النصف الشرقي من البلاد بعضًا من أبرد الطقس حتى الآن هذا الموسم مع قشعريرة رياح خطيرة وتحذيرات من التجميد الشديد الذي يمتد إلى شمال فلوريدا.

 

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