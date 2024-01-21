كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة حيث يسود أجواء دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا بالمحافظات

حالة الطقس اليوم في مصر

يوم الأحد 21 يناير 2024، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ما حالة الطقس غدًا؟

وأعلنت الأرصاد الجوية اضطراب حركة الملاحة البحرية ونشاط سرعة الرياح وتسجل 65 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الإثنين 22 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة



الثلاثاء 23 يناير:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة

حالة الطقس في الاسكندريه لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع قدوم نوة الغطاس بالإسكندرية، وهي من النوات شديدة البرودة، التي تتساقط فيها الثلوج، والأمطار وتستمر ثلاثة أيام، وتضرب بشدة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.