الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

يحرص عشاق المباريات والجماهير على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية عبر جوجل، حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، وسنتابع فيها انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي سيلتقي فيها منتخب قطر مع الصين ولبنان مع طاجيكستان.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

وتنشر “الدستور” جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

 

وفي مباريات كأس أمم أفريقيا سنتابع اليوم مباراة مصر أمام فريق كاب فيردي وغانا مع موزمبيق، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي.

 

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا بدور المجموعات

طاجيكستان - لبنان في تمام الساعة  18:00 السعودية، 19:00 الإمارات  على القناة beIN ASIAN CUP 2
SSC أحمد البلوشي 
قطر - الصين 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1
SSC عامر الخوذيري

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا بدور المجموعات

غينيا الاستوائية - كوت ديفوار في تمام الساعة  19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 للمعلق الرياضي  نوفل باشي.
غينيا بيساو - نيجيريا  في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 2  للمعلق الرياضي محمد المبروكي.
كاب فيردي - مصر في تمام الساعة  22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1  للمعلق الرياضي علي محمد علي
موزمبيق - غانا في تمام الساعة  22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 2  للمعلق الرياضي جواد بدة

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بالجولة 21

برايتون - وولفرهامبتون في تمام الساعة  21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1  للمعلق الرياضي عادل خلو

مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الجولة 21
غرناطة - أتلتيكو مدريد  في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3  للمعلق الرياضي محمد بركات

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا.. وموعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

الاتحاد الجزائرى يتقدم رسميًا بشكوى للكاف بسبب حكم مباراة بوركينا فاسو

مواعيد مباريات نهائي السوبر الإيطالي

نابولي - إنتر 22:00 السعودية، 21:00 مصر على قناة SSC Extra 3 HD
أبو ظبي الرياضية 2  للمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي وبلال علام

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين مواعيد مباريات اليوم الإثنين مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين وكأس الأمم الإفريقية الامم الافريقية

مواد متعلقة

أمم إفريقيا.. بغداد بونجاح رجل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

مباراة مصر والرأس الأخضر.. 4 سيناريوهات تصعد بالفراعنة حال التعادل

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله في الضفة الغربية​

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

جهاز بدر: 70 % نسبة إنجاز مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة