يحرص عشاق المباريات والجماهير على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية عبر جوجل، حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، وسنتابع فيها انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي سيلتقي فيها منتخب قطر مع الصين ولبنان مع طاجيكستان.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 وكأس الأمم الإفريقية

وتنشر “الدستور” جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

وفي مباريات كأس أمم أفريقيا سنتابع اليوم مباراة مصر أمام فريق كاب فيردي وغانا مع موزمبيق، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يناير 2024

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا بدور المجموعات

طاجيكستان - لبنان في تمام الساعة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات على القناة beIN ASIAN CUP 2

SSC أحمد البلوشي

قطر - الصين 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC عامر الخوذيري

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا بدور المجموعات

غينيا الاستوائية - كوت ديفوار في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 للمعلق الرياضي نوفل باشي.

غينيا بيساو - نيجيريا في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 2 للمعلق الرياضي محمد المبروكي.

كاب فيردي - مصر في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 للمعلق الرياضي علي محمد علي

موزمبيق - غانا في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 2 للمعلق الرياضي جواد بدة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بالجولة 21

برايتون - وولفرهامبتون في تمام الساعة 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي عادل خلو

مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الجولة 21

غرناطة - أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 للمعلق الرياضي محمد بركات

مواعيد مباريات نهائي السوبر الإيطالي

نابولي - إنتر 22:00 السعودية، 21:00 مصر على قناة SSC Extra 3 HD

أبو ظبي الرياضية 2 للمعلق الرياضي علي سعيد الكعبي وبلال علام