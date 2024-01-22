الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

مع قرب موعد زواج الكثير من الشباب، واقتراب المناسبات والحفلات السعيدة يكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مبلغ 3560 جنيها للبيع، وقيمة 3510 جنيهات للشراء، وذلك طبقا لآخر تحديث في سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 22 يناير 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 24 بمبلغ 4068.5 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين عيار 21 بقيمة 3560 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3051.5 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين  بمبلغ 28480 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين، سجل حوالي 2031 دولارا للأوقية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين  نحو 4068.5 جنيه للبيع، و4011.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3729.5 جنيه للبيع، 3677.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3560 جنيها للبيع، و3510 جنيهات للشراء.

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 18

وأصبح سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3051.5 جنيه للبيع، و3008.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وشهد سعر الذهب عيار 14 استقرارًا، وسجل نحو 2373.25 جنيه للبيع، و2340 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

واستقر سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2034.25 جنيه للبيع، و2005.75 جنيه للشراء.

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

التقرير الأسبوعي لـ"المعدن الأصفر": 280 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر الذهب عيار 9

وثبت سعر الذهب عيار 9، وسجل نحو 1525.75 جنيه للبيع، و1504.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارًا، وبلغ نحو 28480 جنيهًا للبيع، و28080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الإثنين نحو2031 دولارا للبيع، 2030 دولارا للشراء.

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين سعر الذهب في مصر اليوم بالجنيه المصري والدولار الذهب في مصر الذهب سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لـ"المعدن الأصفر": 280 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

أخر تحديث لحظي للأسعار.. سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم لفك الكرب وتفريج الهموم والدعاء للمتوفى

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله فى الضفة الغربية​

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى