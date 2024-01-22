للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع قرب موعد زواج الكثير من الشباب، واقتراب المناسبات والحفلات السعيدة يكثر التساؤل عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مبلغ 3560 جنيها للبيع، وقيمة 3510 جنيهات للشراء، وذلك طبقا لآخر تحديث في سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 22 يناير 2024.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 24 بمبلغ 4068.5 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين عيار 21 بقيمة 3560 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3051.5 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين بمبلغ 28480 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين، سجل حوالي 2031 دولارا للأوقية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 4068.5 جنيه للبيع، و4011.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3729.5 جنيه للبيع، 3677.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3560 جنيها للبيع، و3510 جنيهات للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18

وأصبح سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3051.5 جنيه للبيع، و3008.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وشهد سعر الذهب عيار 14 استقرارًا، وسجل نحو 2373.25 جنيه للبيع، و2340 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

واستقر سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2034.25 جنيه للبيع، و2005.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وثبت سعر الذهب عيار 9، وسجل نحو 1525.75 جنيه للبيع، و1504.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارًا، وبلغ نحو 28480 جنيهًا للبيع، و28080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الإثنين نحو2031 دولارا للبيع، 2030 دولارا للشراء.