التقرير الأسبوعي لـ"المعدن الأصفر": 280 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 8.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تبدد سيناريو خفض أسعار الفائدة، واستمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة.

280 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال أسبوع

قال سعيد إمبابي، خبير صناعة الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بقيمة 280 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3280 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3560 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3052 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3460 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.



وأوضح إمبابي، أن أحداث الأسبوع شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة، والمدفوعة ببعض الأحداث من بينها القبض على أحد تجار الذهب الكسر، وإعلان " المسوقجية" لأسعار غير واقعية، ما أدى لوقف التسعير، وتوقف حركة المبيعات جزئيًا في المحلات.

كانت أسعار الذهب الأسبوع الماضي ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع لمستويات غير مسبوقة على المستوى العالمي والمحلي.