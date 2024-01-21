الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التقرير الأسبوعي لـ"المعدن الأصفر": 280 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 8.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، عقب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تبدد سيناريو خفض أسعار الفائدة، واستمرار البنك في سياسته النقدية المتشددة.

 

280 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال أسبوع 

 

قال سعيد إمبابي، خبير صناعة الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بقيمة 280 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3280 جنيهًا، ولامس مستوى 3700 جنيه، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3560  جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2049 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا.


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3052 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2374 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3550 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3460 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


وأوضح إمبابي، أن أحداث الأسبوع شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة، والمدفوعة ببعض الأحداث من بينها القبض على أحد تجار الذهب الكسر، وإعلان " المسوقجية" لأسعار غير واقعية، ما أدى لوقف التسعير، وتوقف حركة المبيعات جزئيًا في المحلات.

 

 

كانت أسعار الذهب الأسبوع الماضي ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع لمستويات غير مسبوقة على المستوى العالمي والمحلي.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب جرام الذهب عيار 21 الذهب عيار الأسبوعية

مواد متعلقة

شعبة الذهب توضح أسباب غموض الرؤية لمستقبل "المعدن الأصفر" في مصر

رئيس غرفة الجيزة: 10 معارض سلعية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين خلال رمضان

"إعلامي سلامة الغذاء" يصدر تقريره الأسبوعي الـ 3 لعام 2024 (إنفوجراف)

استعدادا لتطويره.. رئيس تجارية الإسماعيلية ونائب المحافظ يتفقدا المعرض الدائم بنادى المنتزه

تعرف على الفرق بين الميزان التجاري و"المدفوعات".. وكيف يمكن حساب العجز في كلاهما؟

"النقل الدولي واللوجيستيات": تهديدات البحر الأحمر سيكون لها تأثير على سلاسل الإمداد العالمية

"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة شركتي بترول لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق

ماذا يحدث فى سوق الذهب عالميًا ومحليًا ؟

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة