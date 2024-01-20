استعدادا لتطويره.. رئيس تجارية الإسماعيلية ونائب المحافظ يتفقدا المعرض الدائم بنادى المنتزه

أجرى المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه، رافقه ـكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير معرض الغرفة الدائم.

خلال الجولة، تم متابعة موقف توافر السلع والأسعار، كذلك منافذ بيع الخضروات والفاكهة والبقالة والمواد التموينية والسلع الغذائية وشوادر اللحوم.

من جانبه صرح المهندس أحمد عصام: "لن ندخر وسعًا في توفير السلع الاستراتيجية"، لافتا إلى التوسع فى فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة، من أجل توفير كافة السلع الأساسية للمواطنيين، مشددا بأهمية إلزام جميع التجار المشاركين فى المعرض بالبيع بسعر الجملة.

ووجه المهندس احمد عصام، بإزالة المسرح لتوسعة المعرض وإتاحة فرصة أكبر لزيادة عدد العارضين والعارضات وكذلك المنافذ، مشيرا إلي دراسة إمكانية توفير الخبز المدعم داخل المعرض.

ضرورة تكاتف الجهود مع جميع الأجهزة

من جانبه أكد أكرم الشافعي على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل العمل على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين ومحدودى الدخل ومحاربة الغلاء وإرتفاع الأسعار، وشدد على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت الشعب.

اجتماع طارئ اليوم بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

كما حرص رئيس الغرفة التجارية علي عقد اجتماع طاريء بالأعضاء لمناقشة مقترح التطوير والذي يشمل إعادة تأهيل وتجميل المعرض والمنطقة المحيطة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صابر، رئيس حي ثالث، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال محمود “رئيس مجلس سيدات الاعمال بالغرفة”، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير الغرفة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية.