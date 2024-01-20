تعرف على الفرق بين الميزان التجاري و"المدفوعات".. وكيف يمكن حساب العجز في كلاهما؟

من المصطلحات الاقتصادية الهامة والمتداولة والتي يستخدمها الاقتصاديون في كثير من التحليلات الاقتصادية هو ميزان المدفوعات وكذلك الميزان التجاري ولكن كثيرًا ما يحدث تداخل بين المصطلحات لدى الغير متخصصين وهل يوجد فرق بينهما وماذا يعني العجز في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات.

في هذا التقرير يرصد الدستور الفرق في التعريف بين ميزان المدفوعات والميزان التجاري ؟

ميزان المدفوعات

يمكن تعريف ميزان المدفوعات بأنه عبارة عن سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان الدولة وبقية العالم فى فترة معينة من الزمن.

تتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالى يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لدولة ما. إنها مسألة هامة ينبغي دراستها لا سيما فى مجال الإدارة المالية الدولية، وذلك لعدة أسباب، وهو خلاصة للعمليات المالية التى تتمّ خلال فترة معينة من الزمن، بين بلدٍ ما ومختلف البلدان الأجنبية.

ماذا يعني عجز ميزان المدفوعات ؟

- يمكن تعريف عجز ميزان المدفوعات أن تستورد الدولة سلعًا وخدمات ورأس مال أكثر مما تصدر ويجب على الدولة أن تقترض أموالًا من الدول الأخرى للدفع مقابل وارداتها.

_وهناك فرق بين ميزان المدفوعات والميزان التجاري ويمكن في السطور التالية رصد تعريف الميزان التجاري.

ما هو الميزان التجاري ؟

الميزان التجارى يعرف بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة.

ماذا يعني عجز الميزان التجاري ؟

إذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى ويعرف أنه إذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري.

وإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز فى الميزان التجارى ويعرف أنه إذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري.