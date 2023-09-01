الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مليارات الريالات.. السعودية تحقق فائضًا كبيرًا بفضل الإيرادات السياحية

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن  تحقيق المملكة فائضًا كبيرًا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، بلغ 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.

وأضافت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، تحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي.

وكانت السعودية تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية الصادر عن منظمة السياحة العالمية، 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 عالميًا في العام 2022، مقارنة بالمركز 27 عالميًا في عام 2019.

واستقبلت السعودية حوالي 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يُعد أعلى أداء ربعي تاريخيًا، محققا نموًا بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

التضامن في وجه التحديات

وفي اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب، ألقى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، كلمة أكد فيها على حرص المملكة على تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة قامت بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة سواءً من خلال تقديم المساعدات الثنائية أو من خلال المساهمة في المنظمات الإقليمية والدولية، مما أسهم في تحسين ظروف المستفيدين وزيادة قدراتهم على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف وزير المالية السعودي أن المملكة تقود العديد من المبادرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك من خلال دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، وكذلك في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء الديون للعديد من الدول.

وأكد الجدعان موقف المملكة الراسخ في دعم التنمية الدولية والعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى قرارات وإعلانات قمة جدة التي انطلقت في مايو من هذا العام، والتي شهدت إطلاق عدد من المبادرات في مجالات الأمن الغذائي والثقافي والاقتصادي.

السياحة السعودية وزارة السياحة السعودية السعودية البنك المركزي السعودي ايرادات السياحة

مواد متعلقة

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

السعودية تصدر عدة قرارات لتحقيق أعلى نسب مشاهدة

الأكثر قراءة

قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة"

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

محافظ الإسكندرية: إعادة الشىء لأصله فى 11 شارعًا بحى العجمى

عبدالمنعم السيد: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط 2 فى الدقهلية والغربية

مسرح للفن والإبداع.. فنانون يشيدون بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال