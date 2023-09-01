مليارات الريالات.. السعودية تحقق فائضًا كبيرًا بفضل الإيرادات السياحية

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تحقيق المملكة فائضًا كبيرًا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، بلغ 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.

وأضافت وزارة السياحة، في بيان اليوم، أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، تحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي.

وكانت السعودية تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية الصادر عن منظمة السياحة العالمية، 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 عالميًا في العام 2022، مقارنة بالمركز 27 عالميًا في عام 2019.

واستقبلت السعودية حوالي 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يُعد أعلى أداء ربعي تاريخيًا، محققا نموًا بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

التضامن في وجه التحديات

وفي اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب، ألقى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، كلمة أكد فيها على حرص المملكة على تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة قامت بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة سواءً من خلال تقديم المساعدات الثنائية أو من خلال المساهمة في المنظمات الإقليمية والدولية، مما أسهم في تحسين ظروف المستفيدين وزيادة قدراتهم على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف وزير المالية السعودي أن المملكة تقود العديد من المبادرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك من خلال دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، وكذلك في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء الديون للعديد من الدول.

وأكد الجدعان موقف المملكة الراسخ في دعم التنمية الدولية والعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى قرارات وإعلانات قمة جدة التي انطلقت في مايو من هذا العام، والتي شهدت إطلاق عدد من المبادرات في مجالات الأمن الغذائي والثقافي والاقتصادي.