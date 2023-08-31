الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تدعو لتعزيز التعاون الإقليمى فى اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية العرب

محمد الجدعان وزير
محمد الجدعان وزير المالية السعودى

في اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب، ألقى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، كلمة أكد فيها على حرص المملكة على تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة قامت بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة سواءً من خلال تقديم المساعدات الثنائية أو من خلال المساهمة في المنظمات الإقليمية والدولية، مما أسهم في تحسين ظروف المستفيدين وزيادة قدراتهم على تحقيق التنمية المستدامة.

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الجامعة العربية تعقد الدورة 112 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى

المملكة تقود العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد العالمي 

وأضاف وزير المالية السعودي أن المملكة تقود العديد من المبادرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، بما في ذلك من خلال دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، وكذلك في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء الديون للعديد من الدول.

وأكد الجدعان على موقف المملكة الراسخ في دعم التنمية الدولية والعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى قرارات وإعلانات قمة جدة التي انطلقت في مايو من هذا العام، والتي شهدت إطلاق عدد من المبادرات في مجالات الأمن الغذائي والثقافي والاقتصادي.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير المالية السعودي عن تطلع المملكة لمواصلة الحوار والتعاون مع دول المنطقة، والعمل على تحسين آليات التعاون الإقليمي، بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يرقى لطموحات قادة وشعوب الدول العربية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية 

كان افتتح أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن أبوالغيط أشاد في كلمته بالدور الذي يضطلع به المجلس في إدارة كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار.

​الجامعة العربية أخبار الجامعة العربية اجتماع المجلس الوزاري الاقتصاد العربي السعودية

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