رئيس غرفة الجيزة: 10 معارض سلعية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين خلال رمضان

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، إنه يتم تجهيز 10 أماكن لعرض السلع لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لتغطية احتياجات المستهلكين في نطاق محافظة الجيزة.

وقال "الشاهد" خلال تصريح له، إن هناك تواصل مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لتنظيم هذه المعارض التي ستقوم الغرفة التجارية بالجيزة بالتجهيزات الكاملة لها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدير أمن الجيزة وسيتم إتاحتها للتجار بالمجان حتي لا يكون عليهم أي التزام وبالتالي يقومون بوضع اكبر نسب تخفيضات علي اسعار السلع لدعم المستهلكين.

متابعة المعارض والتازام التجار



وتابع رئيس غرفة الجيزة التجارية، نحن نقوم بمتابعة المعارض لرصد التزام الجميع كل في دورة لنجاح منظومة المعارض السلعية التي نراعي فيها التوزيع الجغرافي للمحافظة، مشيرًا إلى توفير كافة السلع الاستيراتيجة المدعمة من الدولة مثل السكر والأرز والعدس والفول والبقوليات والجبن والألبان.

وهذه السلع تدخلت فيها الحكومة في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين بتقديم مجموعة من الاعفاءات مثل توفير الدولار لاستيراد هذه المنتجات بالاضافة الي اعفاءات من الغرامات والأرضيات وكذلك الغاء القيمة الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية، ولذلك اصبحت هذه المنتجات مدعمة من الدولة.

مساعدة الجهات الرقابية والغرف التجارية في السعي لضبط السوق

وناشد "الشاهد" المواطنين بالتدخل الفوري وابلاغ الجهات المعنية والغرف التجارية في حالة وجود أي أمور غير طبيعية علي الاسعار المعلنة، لمساعدة الجهات الرقابية والغرف التجارية في السعي لضبط السوق معتبرا المواطن الرقيب الاول علي السوق بشكل مباشر، خاصة أن دور المواطن هنا أكبر لانه منتشر في جميع أنحاء الجمهورية وفي كل الاماكن.