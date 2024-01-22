حسن عبد الله يشارك في "حدوتة منسية" ويدخل في مشكلات مع عائلة سوسن بدر

يشارك الفنان الشاب حسن عبد الله فى مسلسل “حدوتة منسية” حيث يقدم دور “أشرف” الذى تربطه علاقة حب بالفنانة ريم سامى والتي تقوم بدور “تقى” والتي تقدم دور والدتها فى المسلسل الفنانة سوسن بدر واخوتها هما الفنان محمود حجاج والفنان هشام اسماعيل والفنان محمد علي رزق والفنان طارق صبري.

مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر

خلال الأحداث يقوم “أشرف” بالاحتكاك بأخوات تقى طول المسلسل بسبب علاقة الحب التى تؤدى اخيرا الى الزواج وتحدث مشكلات بين اشرف وتقى أثناء المسلسل خصوصا انه وحيد والدته وتعتقد تقى ان والدته تسيطر عليه، وذلك مما يزيد من تلك المشكلات بينهما حتى يثبت لها العكس.

جاء ترشيح الفنان حسن عبد الله من خلال شركة vantage production وجدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج هى من تقوم بإدارة الشركة ولقد رشحت الشركة الفنان حسن عبد الله للمخرج محمد محى الدين ورحب به ووافق علي الترشيح واسناد الدور له وهذا المسلسل اول إخراج درامى للمخرج محمد محى الدين والمسلسل يدور فى اطار اجتماعي بطولة الفنانة سوسن بدر والفنان أحمد فهيم والفنان محمود حجازى والفنانة عبير صبري والفنانة نانسي صلاح والفنان هشام اسماعيل والفنانة ريم سامى والفنان طارق صبرى والفنان محمد علي رزق والفنان احمد صيام والفنانة هبه عبد الغني والمسلسل تاليف محمود حمدان واخراج محمد محى الدين ويعرض من السبت الى الاربعاء على قناة cbc الساعه ٨ مساء ابتداء من يوم ٢٧ يناير.