الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق مسابقة فن بلدي بجميع المحافظات

مهرجان فن بلدي
مهرجان فن بلدي

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مسابقة مهرجان "فن بلدي" في جميع المحافظات من اجل النهوض بفرق الفنون الشعبية.

وسيتم عمل التصفيات للتصعيد للنهائيات والإلمام بكافة المشكلات التي تواجه الفرق.

مسابقة فن بلدي تحتوي على تحديث عروض الأزياء والموضة وتقييم الوزن واللياقة للراقصين المشاركين في المسابقة.

من ناحية أخرى، بدأت اليوم انطلاق المسابقة حيث تم التقييم الإقليمي بالفروع الثقافية بمشاهد فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة بني سويف بحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية وذلك من خلال لجنة التحكيم والتقييم  الفنية المكونة من دكتورة سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية والدكتور محمد حسنين تصميم إخراج البالية والفلكلور والدكتور جمال عبد الحي أستاذ الموسيقي الشعبية والدكتور خالد متولي استاذ تصميم الأزياء الشعبية والفنان محمد الفرماوي مصمم استعراض ومشرف فرقة رضا.

وقام فريق تصوير من إدارة السينما بتوثيق الفعاليات حيث تم تقديم رقصة الفرح ورقصة الصرماتي ومبيض النحاس ورقصة دق الكف السويفي ورقصة الصعيدي.

وتغادر اللجنة بني سويف مساء اليوم متجهة إلى المنيا ثم أسيوط ثم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان لتبدأ مراحل أخرى بوجه بحري والعاصمة الكبري وشرق القناة وسيناء.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني تامر عبد المنعم مهرجان فن بلدي بني سويف الفنون الشعبية

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