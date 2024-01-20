الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سكرتير عام "الموسيقيين": الفتن لن تُبعد مصطفى كامل عن منصب النقيب

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية

قال الدكتور أحمد أبوالمجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إنه يرفض بيان الفنان مصطفى كامل الذى صدر عنه قبل قليل بتفويض الفنان حلمي عبدالباقى بمهام نقيب الموسيقيين، مؤكدًا أن كل أعضاء المجلس على قلب رجل واحد وأصدروا بيانًا قويًا وواضحًا فى هذا الشأن.

 

وأشار أبوالمجد، إلى أنه وحلمي عبدالباقى تجمعهما علاقة خاصة بمصطفى كامل على المستوى الإنساني، ولدى كل من ثلاثتهم مساحة خاصة فى وجدان الآخر. 

 

أما عن دوافع بيان "كامل" من وجهة نظره قال أبوالمجد، إن مصطفى كامل ربما أوجعه عدم تقدير قلة منحرفة لما يقوم به من مجهود خرافي لأعضاء النقابة، وإن هذه القلة لا تتوانى فى تكدير صفو الموسيقيين طوال الوقت ولا تريد استقرار النقابة، ولكن الجميع يقظ لهذا الأمر وسنتصدى له بكل قوة.

 

واختتم أبوالمجد تصريحاته، قائلًا إن الفتن لن تشق المجلس الحالى ولن تنال من علاقة الأخوة بين مصطفى كامل بحلمى عبدالباقى وأحمد أبوالمجد.

 

وأعلن مؤخرًا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحته على فيسبوك، قائلًا: "توكلت على الله أفوض أمري إلى الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا على هذه الفترة التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة".

 

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع، والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابة ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلًا، لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا". 

 

فيما أعلن الفنان حلمي عبدالباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما نشر أمس عبر صفحته على فيس بوك منشورًا لمح فيه باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين. 

أحمد أبو المجد نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل حلمي عبد الباقي نقيب الموسيقيين

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