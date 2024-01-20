السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عرض مجموعة من الأفلام القصيرة والتسجيلية بنادى سينما الشباب بالإسكندرية

فيلم شغف
فيلم شغف

يعرض نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير في تمام الساعة السادسة مساء مجموعة من الأفلام القصيرة والتسجيلية وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين الشباب، ويقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير شغف للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير الزيارة إخراج  محمد شوقي، والفيلم التسجيلي خارج الإطار إخراج روان إبراهيم، والروائى القصير وبعدين إخراج محمد شوقي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

 

نادي سينما الشباب مركز الحرية والإبداع الإسكندرية المركز القومي للسينما القومي للسينما حسين بكر

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