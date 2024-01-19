فبراير المقبل.. تفاصيل أجندة حمزة نمرة فى جولته الغنائية بأمريكا

يستعد المطرب حمزة نمرة للانطلاق في جولة غنائية ضخمة بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهر فبراير المقبل.

وتنطلق جولة حمزة نمرة الغنائية يوم 2 فبراير المقبل، بحفل يُحييه بين جمهوره بمدينة دالاس بولاية تكساس، فيما يحيي في اليوم التالي حفلا بمدية هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، ويختتم جولته 4 فبراير، بحفل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يقدم حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها جمهوره، ومنها "داري يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية الشهيرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "رايق".

تفاصيل حفل حمزة نمرة بالشيخ زايد 9 فبراير

ويستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفلة غنائية، 9 فبراير المقبل، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بـ 400 جنيه.

الفئة الثانية بـ 610 جنيهات.

الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهات.

ألبوم حمزة نمرة الأخير “رايق”

وطرح حمزة نمرة مؤخرًا، ألبومه الجديد بعنوان "رايق"، وحققت أغنيات الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحها بشكل متتال عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حمزة نمرة، خلال الألبوم، مع نخبة من الشعراء، من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كلا من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.