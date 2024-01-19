الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"معلش".. مروة ناجي تطرح أحداث أعمالها الغنائية (فيديو)

مروة ناجي
مروة ناجي

طرحت المطربة مروة ناجي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “معلش" وذلك عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرحت مروة ناجي أغنية “معلش” على طريقة الفيديو كليب، لتفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد صالح لباد، والملحن زياد وائل، والموزع الموسيقي محمد مزيكا.

كلمات "معلش"

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا يا خسارة عمرنا بيعدي ولقينا زمنا مغفلنا بنلف في ١٠٠ مليون دايرة قاطعين الصوت ومراكب واقفة ومش سايرة وعمرنا بيفوت ونشوف احاسسنا بقت بايرة بقى فيها جبروت ليه كل ما نيجي يوم نفرح يرعبنا الموت أنا عمري سنين مش فاكرة أنا منه غير كام يوم مكتوب على وشي المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش بقت كبسولة قبل النوم وبنام والحزن اخدته في حضني ياريتني بقوم مش عارفة ليه أنا بعافر في زمن ليه مقلوب وبصبر نفسي كتير وقليل وبقول مكتوب كان مين بيهمه فراقي بدور مين كان باقي والطيبة سببها غبائي ياريتني منها بتوب وبنام م الجرح بلاقي سكاكين بتقطعني واشتكي للفرح يقول وأنا مالي وإيه يعنى لا حبيب ولا صاحب الكل معايا بيودعني بشتري بالغالي وببلاش كله ليه بيبعني أنا حتى في حلمي الناس كارهني إني أعيش والحظ معايا عاملي كفيف وما بيشوفنيش أنا راكبة في قطر بقاله سنين وموصلنيش واليوم اللي وصلت وهنزل دوري ميجيش عمالة ليه بشيل في هموم بالكدب بقالي كتير مش واخده أنا من جدعنتي أنا غير قلة تقدير الكل في وجعي بيعملوا كذا مليون شير معلش أنا طولت عليكوا تصبحوا على خير".

مروة ناجي المطربة مروة ناجي معلش يوتيوب أغنية “معلش” محمد صالح لباد

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