السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ6 ملايين مشاهدة.. تامر عاشور يحافظ على تصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "هيجيلي موجوع"

تامر عاشور
تامر عاشور

يواصل النجم تامر عاشور تصدره تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية “هيجيلي موجوع” والتي طرحها منذ أيام على طريقة الـ"سنجل".

 

وحققت أغنية “هيجيلي موجوع” نسبة مشاهدة وصلت إلى 6 ملايين مشاهدة متصدرة المركز الأول لتريند يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، ومهندس الصوت صقر، وعازق الجيتار مصطفى نصر.


وتقول كلمات الأغنية: "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وأنا بعيش".

 

 

آخر أعمال تامر عاشور

طرح تامر عاشور مؤخرًا، أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات “يوتيوب” على طريقة السنجل.

وتعاون تامر عاشور في أغنية "عدّيت" مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع الموسيقي توما والملحن غريب.

النجم تامر عاشور تامر عاشور يوتيوب هيجيلي موجوع أغنية “هيجيلي موجوع” عد يت

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