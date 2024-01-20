السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح برومو أحدث أعمال بوسى الغنائية "زيه تانى" (فيديو)

بوسي
بوسي

طرحت المطربة بوسي منذ قليل برومو أحدث اعمالها الغنائية بعنوان "زيه تاني" والتي انتهت من تسجيلها الفترة الماضية.

ومن المقرر طرح أغنية "زيه تاني" لبوسي على طريقة الـ"سنجل" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال بوسي الغنائية

وطرحت النجمة بوسي الفترة الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "مش شايفنهم" والتي قدمتها بـ"دابل زوكش" وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت بوسي في أغنية "مش شايفنهم" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي ودابل زوكش وأوركسترا المايسترو هاني فرحات.

 

بوسى المطربة بوسي زيه تاني أغنية “زيه تاني” مش شايفنهم يوتيوب

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