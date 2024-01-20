السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل يفوض مهام منصب نقابة الموسيقيين لحلمى عبدالباقى.. والأخير يرفض

مصطفى كامل وحلمي
مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

أعلن الفنان حلمي عبدالباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما نشر أمس عبر صفحته على فيس بوك منشورًا لمح فيه باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين. 

 

وعلق حلمي عبدالباقي عبر صفحته على فيس بوك، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية،  أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره على صفحته وهو إسناده مهمة النقابة لي وأنا بقوله لن ولم أستطع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لأنك حققت ما لم يستطع  أي إنسان على مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي إنسان بمن فيهم أنا شخصيًا أن يكمل مشوارك الذي بدأته أنت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمة كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات". 

وأضاف: "أرفض هذا البيان شكلًا وموضوعًا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك".

 

وأعلن مؤخرًا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلًا: "توكلت على الله أفوض أمري إلى الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا على هذه الفترة التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة".

 

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفي كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع، والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابة ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلًا، لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا". 

 

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