بعد اعتزاله الفن.. تعرف على آخر أعمال عادل إمام التليفزيونية

قرر الزعيم عادل إمام التوقف عن تقديم أعمال فنية جديدة والتفرغ لأسرته وأحفاده، وذلك بعد مسيرة فنية كبيرة سواء على مستوى المسرح أو السينما والتليفزيون، احتوت على مئات الأعمال التي تظل راسخة في أذهان الجمهور بمختلف أعماره حتى الآن.

ويعد مسلسل "فالنتينو" آخر أعمال الزعيم عادل إمام التليفزيونية والذي قدمه منذ 4 أعوام ضمن المارثون الرمضاني لعام 2020 وحقق العمل وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خاصة أنه شهد مشاركة النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز والنجمة داليا البحيري.

وجسد عادل إمام ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" شخصية نور محمد أحمد "فالنتينو" ودارت أحداث المسلسل حول نور عبدالحميد الشهير بـ"فالنتينو" وزوجته عفاف اللذين يديران سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فالنتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

وشارك في بطولة مسلسل "فالنتينو" كل من دلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد كيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي وسليمان عيد وبدرية طلبة ورضا إدريس وهادي الباجوري وجميل برسوم ومحسن منصور ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وإنتاج ماجنوم وسينرجي.

اعتزال عادل إمام الفن

قرر الزعيم عادل إمام، الاعتزال فنيًا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

وقال رامي، إن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، ليطمئن جمهوره الذي يسأله عنه دائمًا.