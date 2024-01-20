هل مرض الزهايمر سر اعتزال الزعيم عادل إمام الوسط الفنى؟

تساؤلات عديدة أثارت الجدل حول الزعيم عادل إمام وابتعاده السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية وتقديمه لأعمال جديدة سواء سينمائية أو تليفزيونية بعد أن اعتاد الجمهور على مشاهدته في أعمال مختلفة وجديدة كل عام.

ويبتعد عادل إمام عن الساحة الفنية منذ 4 سنوات وطاردته العديد من الشائعات حول أسباب ابتعاده وكان أشهرها إصابته بمرض "الزهايمر" وكان هو السبب الأقرب لابتعاده عن تقديم أعمال جديدة وهو عدم مقدرته على حفظ سيناريو الأعمال التي يقدمها.

وتعتبر هذه الشائعة الأكثر إزعاجًا لآل إمام والتي ظلت تنتشر لعدة سنوات بالرغم من نفي عائلته لها أكثر من مرة، حتى أعلن اليوم نجلاه محمد إمام ورامي إمام عن اعتزال الزعيم الفن نهائيًا لتفرغه لعائلته وأسرته وأحفاده.

هل مرض الزهايمر سر اعتزال الزعيم عادل إمام الوسط الفني؟

وبالرغم من ظهور علامات الزهايمر على عادل إمام في آخر ظهور له خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه التليفزيوني في عيد ميلاده الأخير، إلا أن أسرته ما زالت تنفي إصابته بهذا المرض.

وأكد المنتج عصام إمام أن الزعيم عادل إمام يتعرض للكثير من الشائعات وبخاصة المتعلقة بصحته، مشيرًا إلى أنه بحالة جيدة وغير مصاب بالزهايمر على الإطلاق.

كما نفى الكاتب أكرم السعدني شائعات إصابة عادل إمام بالزهايمر وتدهور حالته الصحية مؤكدًا أن كل هذه الشائعات لا صحة لها.

فيما نفت الفنانة شيرين منذ فترة في تصريحات تليفزيونية إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، معقبة: "لا لا.. أعوذ بالله.. تحية كبيرة من قلبي وروحي وعقلي للأستاذ عادل إمام ولأسرته لمدام هالة زوجته التي وقفت دائمًا بجانبه ومعه.. ربنا يعطيك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بهم كمان وكمان.. تحياتي للأستاذ رامي والأستاذة سارة والأستاذ محمد.. أنا بحبكم كلكم.. عادل إمام هرم كبير عظيم ربنا يخليه لمصر.. ويا رب الناس تبطل تجيب سيرة الناس بحاجات وحشة ويا رب يحترموا نفسهم شوية وكفاية بقى بلاش كل شوية تموتونا.. حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا".

اعتزال عادل إمام الفن

وقرر الزعيم عادل إمام، الاعتزال فنيًا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

وقال رامي، إن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، ليطمئن جمهوره الذي يسأله عنه دائمًا.