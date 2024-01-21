الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة نمرة يحيى حفلًا غنائيًا بالإسكندرية.. فبراير المقبل

حمزة نمرة
حمزة نمرة

يستعد النجم  حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء يوم 8 فبراير المقبل، وسط جمهوره بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل حفل حمزة نمرة بالإسكندرية

ومن المقرر أن يقام حفل حمزة نمرة على خشبة مسرح القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل حمزة نمرة بالشيخ زايد 9 فبراير

ويستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفلة غنائية، 9 فبراير المقبل، داخل إحدى الحدائق الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

  • الفئة الأولى بـ 400 جنيه.
  • الفئة الثانية بـ 610 جنيهات.
  • الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهات.

تفاصيل جولة حمزة نمرة بالولايات المتحدة الأمريكية

ويحيي حمزة نمرة حفله بالإسكندرية وبمدينة الشيخ زايد بعد انتهائه من جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنتطلق في يوم 2 فبراير المقبل بحفل يُحييه بين جمهوره بمدينة دالاس بولاية تكساس، فيما يحيي في اليوم التالي حفلًا بمدينة هيوستن، أكبر مدن ولاية تكساس، ويختتم جولته 4 فبراير، بحفل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يقدم حمزة نمرة، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها جمهوره، ومنها "داري يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية الشهيرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "رايق".

ألبوم حمزة نمرة الأخير “رايق”

وطرح حمزة نمرة، مؤخرًا، ألبومه الجديد بعنوان "رايق"، وحققت أغنيات الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحها بشكل متتال عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حمزة نمرة، خلال الألبوم، مع نخبة من الشعراء، من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كلًا من كريم عبدالوهاب وعمرو الخضري والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

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