الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والحالات المستحقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

نتيجة الكشف الطبي وقبول اللجنة التي يعرض عليها المعاقين أهم خطوة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين، ووفرت وزراتي التضامن الاجتماعي والصحة روابط الكترونية لتحديد موعد الكشف الطبي، وكذلك للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي في إطار خطتها لرقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يستطيع المعاقين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال موقع وزارة الصحة المجالس الطبية المتخصصة،وذلك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، طبقا للخطوات التالية:

أولًا:  الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

ثانيًا: اختر قسم أخبارنا.

ثالثًا: الضغط على أيقونة «الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة».

رابعًا: الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ «الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»

خامسًا:  اختيار «الاستعلام» ثم سجل الرقم القومي الخاص بك.

سادسًا: الضغط على كلمة «بحث» لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة  ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وضعف السمع يكون درجة فقد السمع 55 ديسبل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وشلل الأطفال في طرف واحد، الجذام، متلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي، أصحاب أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا،  أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة، اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة نتيجة الكشف الطبي وزارة الصحة المجالس الطبية المتخصصة التضامن الاجتماعي

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