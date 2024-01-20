يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي، وهو كارت اتاحته وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة في مصر، لتمكينهم من التمتع بالامتيازات والخدمات الحكومية بكل سهولة دون أي معوقات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي: (من هنا).

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للكشف الطبي

- إضافة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم الراغب في الاستعلام

- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الشخص مصري الجنسية، أن يكون الشخص حاصلًا على تقرير تقييم طبي من الجهة المختصة، وأن يكون الشخص مقيمًا في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة تتباين وفقا لموقف كل متقدم من حيث القبول أو استكمال الإجراءات، موضحة أن تفسير رسائل الاستعلام تكون على النحو التالي

الرسالة الأولى: "البيانات الأساسية" وتعنى أن الطلب في مرحلة التسجيل

الرسالة الثانية: "إعادة العرض" وتعني رفض الطلب من قبل اللجنة الطبي

الرسالة الثالثة: "غير مستوفي الأوراق" وتعني أن الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة

الرسالة الرابعة: "مرتجع للجنة" وتعني إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى

الرسالة الخامسة: "تم الكشف" وتعنى أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب

الرسالة السادسة: "تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي" وتعني تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.