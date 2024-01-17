الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومى

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين من الأمور التي تشغل بال الكثير من ذوي الهمم الراغبين في الحصول على الكارت الذكي لإثبات الإعاقة الذي أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة في مصر، لتمكينهم من التمتع بالامتيازات والخدمات الحكومية بكل سهولة دون أي معوقات.

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

ويستعرض "الدستور" رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، لمساعدة القراء في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، بعد تفعيله بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الربط الشبكي بين الوزارتين.

 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع ما يلي من خطوات عبر السطور التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • ثانيًا: الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
  • ثالثأ: كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للكشف الطبي.
  • رابعًا: إضافة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم الراغب في الاستعلام.
  • خامسًا: الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى والكشف الطبى للمعاقين 2024

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كيفية معرفة نتيجة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؟

وحول تساؤل المواطنين المتقدمين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عن كيفية معرفة نتيجة الطلب بعد الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي وتحديد الدرجة الوظيفية ونسبة الإعاقة، فعلت وزارة التضامن الاجتماعي آلية إلكترونية للتعرف على النتيجة.

ويمكن معرفة نتيجة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة عبر رابط moss.gov.eg.
  • إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة بحث.
  • ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة
  • الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

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