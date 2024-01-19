رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024، حيث يبحث ملايين المواطنين فى مختلف أنحاء مصر، عن رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبى من خلال الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك للحصول على العديد من المميزات والخدمات المتنوعة من الدولة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة نيفين القباج، بعد زيادة معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ثريد وفيسبوك، عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وذلك للحصول على العديد من المميزات المتنوعة لذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، منها الحصول على سيارة حديثة معفاة من الجمارك والنيلون والضرائب، وأيضا الدمج في مختلف المدارس والجامعات والمعاهد العليا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

في النهاية، أتاحت وزارة التضامن والمجالس الطبية المتخصصة، رابط رسمي من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وذلك لجميع المواطنين المستفيدين، ومن خلال خطوات بسيطة كالآتي:

أولا.. الولوج إلى الموقع الرسمى للمجالس الطبية من هنا .

ثانيا.. إضغط على أيقومة قسم أخبارنا.

ثالثا.. الضغط على الأيقونة الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

رابعا.. الاستعلام عن كارت الخدمات عبر الأيقونة المحددة.

خامسا.. كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما على الشاشة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

في السياق، تستعرض " الدستور"، رابط وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لجميع المستفيدين طبقا للضوابط والقوانين، وذلك بهدف الحصول على عدة خدمات منها التعيين ضمن نسبة الـ5%، ونسبة الخصم فى المواصلات العامة بأنواعها منها المترو والسكك الحديدية، وأيضا العلاج الطبي في مختلف المستشفيات العامة والجامعية.

في النهاية، أكدت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، تقديم العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة لجموع المواطنين الراغبين فى الحصول على كرتت الخدمات المتكاملة وفقا للقانون ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال تقرير طبي من اللجنة المختصة.