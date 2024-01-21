ننشر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024 حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم. ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

البيانات التي تظهر عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ستظهر لك البيانات التالية:

رقم البطاقة.

اسم صاحب البطاقة.

تاريخ الميلاد.

نوع الإعاقة.

درجة الإعاقة.

تاريخ إصدار البطاقة.

تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2024

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الإعاقة، منها:

الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير العلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

الحصول على الخدمات الترفيهية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الترفيهية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير فرص المشاركة في الرحلات الترفيهية، وتوفير فرص مشاهدة المباريات الرياضية، وتوفير فرص حضور الحفلات الموسيقية.