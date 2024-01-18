وزيرة الهجرة: استمرار توفير المزيد من المميزات والمحفزات للمصريين بالخارج

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، اليوم الخميس، حرصها على العمل الدائم والمستمر لتوفير المزيد من المميزات والمحفزات للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجاليات المصرية في الخارج

وذكرت وزيرة الهجرة، خلال الرد على استفسارات الجاليات المصرية بشأن الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أنها اهتمت منذ تولي مهام العمل في الوزارة؛ بوضع استراتيجة للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، وإطلاق منظومة مستدامة وقوية، تتسم بتواصل مستمر وبأداء عالٍ ورد فعل سريع على كل استفسارات مواطنينا بالخارج.

وأشارت إلى اهتمامها بإرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقائها الجاليات المصرية عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل وافٍ.

زيادة التحويلات الدولارية

وأضافت أن من أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية، كانت تدور حول الحوافز التشجيعية من قِبل وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة الإسكان؛ لتشجيع المصريين بالخارج علـى ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر، من خلال إتاحة مزيد من التسهيلات والتخفيضات على مشروعات حجز الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج.

وحول التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في (جدة) المهتمين بالاستثمار الصحي لجذب مزيد من رءوس الأموال في هذا القطاع، لفتت إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان؛ للتعريف بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار سلسلة المحفزات التي تقدم للمصريين بالخارج، وتضمن رد الوزارة الإجراءات التي اتخذتها ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنميـة وتطـوير المـدن.

مشروع حجز الأراضي

ونوهت بإطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع حجز الأراضي والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج (بيت الوطن) عام ٢٠١٢؛ وذلك بهدف تصدير الأنشطة العقارية المصرية للمصريين بالخارج، ويتم السداد عن طريق تحويلات من الخارج بالدولار وكذلك التخصيص بأسبقية وصول التحويل، وتم تخصيص 30 ألف قطعة أرض (سكني - تجاري - مقابر) بالإضافة الى (وحدات سكنية - إدارية - فيلات).

وأكدت الوزيرة سها جندي، أنه تمت الاستجابة لما قدمته وزارة الهجرة من مقترحات، نتيجة التواصل مع المصريين بالخارج، ومن بينها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، نهاية عام ۲۰٢٢، حيث وافق على طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج، وأن يكون السداد بالعملة الصعبة؛ ليصبح هذا المشروع متاحًا، بشكل دائم ومستمر.

وتابعت أن الهيئة مستمرة في طرح الأراضي والوحدات بمختلف أنشطتها على الموقع الإلكتروني بشكل دائم ومستمر طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث يتم العمل حاليًا في أعمال التخصيص للعملاء المتقدمين للحجز بالمرحلة الحالية من مشروع بيت الوطن والتجهيز للطرح الجديد.

أما بخصوص التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في (جدة) المهتمين بالاستثمار الصحى لجذب مزيد من رءوس الأموال في هذا القطاع، وفي إطار التنسيق المشترك مع وزارة الصحة والسكان، قالت: "تمت الإفادة بأنه تم التنسيق مع ممثلى الشركات خلال المؤتمر العربي الـ٢٢ للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات والذي قد تم انعقاده بتاريخ 19/ 12/ 2023، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ بعض الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة".

وتقوم وزارة الهجرة بإرسال كافة الطلبات والتحديات على اختلافها التي ترد من المصريين بالخارج إلى كل من وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية (بما في ذلك ما وصلها بشأن مختلف مشروعات بيت الوطن وجنة زايد) وتتم موافاتهم بوسائل التواصل مع أصحابها للرد عليهم بشكل مباشر.

يُشار إلى أن وزيرة الهجرة كانت قد تلقت مجموعة من الاستفسارات والأسئلة الهامة من الجاليات المصرية في كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خلال جولتها الخارجية؛ لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.