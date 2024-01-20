السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات
كارت الخدمات

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة التي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة 2024

1- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

2- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15-  خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

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رابط فعّال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة 2024

كما اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات التقديم على كارت الإعاقة عبر موقعها الالكتروني وجاءت كالتالي:

1- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم

2- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

3- بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك - يرجى الاحتفاظ به.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

ويستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لمساعدتهم في الحصول على المزايا والخدمات التي أقرها القانون الخاص بتلك الفئة، ويجب أن يكون المتقدم للحصول على الكارت من ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي. 

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