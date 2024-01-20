ازداد البحث علي محرك البحث جوجل عن متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال، وذلك لانتشاره الواسع في العديد من الدول، حيث أعلن مجلس الوزراء إن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته وزارة الصحة عن متحور، كما أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن متحور JN.1، منخفضة وبسيطة الأعراض، مؤكدة إنه لا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا.

تأثير متحور كورونا على الحوامل والأطفال

تشكل متحورات كورونا خطرًا على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

أعراض متحور كورونا الجديد

الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والإسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد و الانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

كيفية الوقاية من متحور كورونا

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

وقالت المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن المتحور "جيه.إن 1" من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يمثل حوالي 62 بالمئة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير.

و أضافت المراكز أن المتحور "جيه.إن 1" هو الآن النوع الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا، و أضافت إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، و أضافت أنه من المتوقع أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضده.