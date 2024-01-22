رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 وتوزيع درجات الترم الأول

توفر المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 للفصل الدراسي الأول بعد أن أنهى الطلاب في جميع المحافظات امتحاناتهم قبل أسابيع، ويدرس الطلاب في الصف السادس الابتدائي نظام التعليم الجديد الذي تم تطبيقه عليهم منذ الصف الرابع الابتدائي، وفيه يتم تقييم الطلاب بنظام جديد، ومع اقتراب اجازة نصف العام ازداد بحث الطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة 6 ابتدائي برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

توفر المدارس نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحان التي مازالت جارية حتى الان، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

مجانًا من المدارس فور الاعلان عنها، وخضع طلاب الصف السادس الابتدائي للامتحانات في جداول منفصلة خاصة بكل مديرية تعليم في المحافظات المختلفة، وتوفر بعض المحافظات نتيجة سادس الابتدائي الكترونيًا من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للمحافظة.

بوابه التعليم الأساسي

توفر بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي وكافة نتائج الامتحانات لصفوف النقل، ويمكن الاطلاع عليها فور اعلانها من خلال الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا، اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل»، اختر الصف السادس الابتدائي عند خانة الصف، اختر الفصل الدراسي الأول، حدد امتحانات الفصل الدراسي الأول، أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة، كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الخاصة به، اضغط على «استعلام»، ثم انتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة 6 ابتدائي 2024.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم كيفية توزيع درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي، يتم تخصيص 15 درجة لامتحان شهر أكتوبر و15 درجة لامتحان شهر نوفمبر و35 درجة للمهام الادائية و5 درجات للمواظبة علي الحضور و30 امتحان نهاية الترم، ليصبح المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة، مؤكدة أن مجموع الترم الأول 100 ومجموع الترم الثاني 100 درجة وتقسم علي 2، وتحسب حالة الطالب نجاح أم دور ثان.