روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول برقم الجلوس

تصدر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس الترم الأول، قائمة بحث طلاب وطالبات 6 ابتدائي في جميع المحافظات، بالتزامن مع انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع ورصد الدرجات، وظهور النتيجة في عدد من المحافظات، بعد اعتمادها رسميًا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في جميع المحافظات، وخطوات الاستعلام عنها في هذا التقرير عبر السطور التالية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

الضغط على أيقونة سنوات النقل من المرحلة التعليمية.

تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي عند أيقونة الصف.

الضغط على أيقونة الفصل الدراسي الأول.

تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

الضغط على أيقونة استعلام لتظهر النتيجة.