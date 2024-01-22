الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول برقم الجلوس

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

تصدر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس الترم الأول، قائمة بحث طلاب وطالبات 6 ابتدائي في جميع المحافظات، بالتزامن مع انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع ورصد الدرجات، وظهور النتيجة في عدد من المحافظات، بعد اعتمادها رسميًا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول في جميع المحافظات، وخطوات الاستعلام عنها في هذا التقرير عبر السطور التالية.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى عبر بوابة التعليم الأساسى 2024

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول.. رابط الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.
  • الضغط على أيقونة سنوات النقل من المرحلة التعليمية.
  • تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي عند أيقونة الصف.
  • الضغط على أيقونة الفصل الدراسي الأول.
  • تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
  • إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.
  • الضغط على أيقونة استعلام لتظهر النتيجة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات 

  • نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة  المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي  محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة الفيوم  اضغط هنا 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي  محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة دمياط اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة أسوان الترم الأول  اضغط هنا.
  • رابط الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا. 
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة شمال سيناء  اضغط هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة بني سويف اضغط هنا.
  • نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية  اضغط هنا.
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