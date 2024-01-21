رابط نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الفصل الدراسي الأول

ينتظر أولياء الأمور إعلان نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024، والتي سيتم توفيرها في المدارس بالمجان لجميع الطلاب، كما سيتم توفيرنتيجة الصف الرابع الابتدائي لطلاب مدارس القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم فقط

لم تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 حتى الآن، وسيتم توفيرها فور الانتهاء من عمليات التصحيح، حيث توفر بعض البوابات الالكرتونية للمحافظات نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس، كما سيتم توفيرها من خلال المدارس.

ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال بوابة التعليم الأساسي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي بالضغط على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg، ادخال الرقم القومي، والفصل الدراسي، والصف الدراسي والمرحلة الدراسية اضغط على عرض النتيجة، فتظهر نتيجة رابعة ابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024 فور اعتمادها.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

يستطيع الطلاب في المرحلتين الابتدائية والاعدادية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024 من خلال زيارة نفس الرابط السابق، وكتابة الفصل الدراسي الأول، واختيار المرحلة سواء الابتدائية أو الاعدادية، أو اختيار الصف، واضغط على استعراض نتائج.

وتتوفر نتائج الطلاب بالرقم الجلوس لجميع صفوف النقل، ما عدا نتيجة رابعة ابتدائي والتي مازالت قيد التصحيح.

خدمات بوابة التعليم الأساسي 2024

تقدم بوابة التعليم الأساسي 2024 مجموعة من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، ومنها:

الاستعلام عن نتائج الامتحانات: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي) من خلال بوابة التعليم الأساسي.

استخراج شهادة بيان نجاح: يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج شهادة بيان نجاح للطالب من خلال بوابة التعليم الأساسي.

التحويلات المدرسية: يمكن للطلاب وأولياء الأمور التقديم للتحويلات المدرسية من خلال بوابة التعليم الأساسي.

الاطلاع على الدليل التعليمي: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على الدليل التعليمي لجميع الصفوف الدراسية من خلال بوابة التعليم الأساسي.

الحصول على الدعم الفني: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على الدعم الفني من خلال بوابة التعليم الأساسي.

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