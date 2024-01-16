الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل لطلاب مدارس القاهرة، ومن المنتظر إعلان نتيجة سنوات النقل للشهادة الابتدائية بعد انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء المدارس من امتحانات صفوف النقل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

يستطيع أولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي بعد اعتمادها من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 واتباع الخطوات التالية: 

أولاً: الضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 التالي 

https://eduserv.cairo.gov.eg، في المكان المخصص قم بإدخال الرقم القومي للطالب اختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية)، ثم اختيار الصف الدراسي (الرابع أو الخامس أو السادس،  اختيار العام الدراسي (2023 ،  2024)اختيار الفصل الدراسي (الأول)، ثم الضغط على عرض نتائج الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024 لصفوف النقل

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 

تعلن المدارس نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور انتهاء عمليات التصحيح، ويتم إعلان نتيجة رابعة ابتدائي في المدارس مجانًا للطلاب، وتوفيرها الكترونيًا للمديريات التي لديها موقع الكتروني لعرض النتيجة، ومنها بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة. 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم نشرها عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات، فور الانتهاء من تجهيزيها واعتمادها، على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/ ويمكن الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول، من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط، فور اعتمادها رسميًا من المدارس، وكذلك نتيجة الصف السادس الابتدائي، والمتوقع اعلانها خلال ايام قليلة وقبل بداية اجازة نصف العام التي تبدأ نهاية يناير الجاري.

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب صفوف النقل

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة رابعة ابتدائى إجازة نصف العام

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