الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الكرش.. أسباب ظهوره وكيف يمكن القضاء عليه؟

الكرش
الكرش

كثير من الأفراد لا يعلموا ما الاسباب وراء التعرض للإصابة بالكرش وما الاضرار الخاصة به، وما أبرز الأسباب وراء الاصابة بالكرش وما الاضرار التي تعود على الجسم من الكرش خاصة فى حال كان هناك أمراض مزمنة.

 

ما هو الكرش؟

زيادة نسبة الدهون في منطقة البطن (المعدة - حول الكبد - الامعاء - الطحال - ) نسبة الدهون الحشوية داخل البطن بالاضافة الى الدهون اللي تحت الجلد، وهو ما يتسبب في الشعور المستمر.

‏ومن الأسباب التي تتسبب فى ظهور الكرش هو الإصابة" بمقاومة الأنسولين، فأن مقاومة الأنسولين تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور الكرش بشكل كبير، ويتسبب مقاومة الانسولين فى التعرض للإصابة بالكرش فى تلك المنطقة، خاصة أن مقاومة الانسولين تتسبب في عدم خسارة الوزن حتي مع إتباع حمية غذائية عالية.

ومن ضمن الأسباب وراء الإصابة بظهور الكرش هو تناول المخبوزات بكميات كبيرة فأن تناول المخبوزات يتسبب فى تراكم الدهون فى منطقة البطن وذلك نظرا لأن تلك المنطقة تكون اكثر عرضة للإصابة لتراكم الدهون عن غيرها من المناطق الآخري.
 

ويمكن التعامل مع دهون منطقة البطن من خلال ممارسة الرياضة بشكل مستمر فإن ممارسة الرياضة يساعد بشكل كبير في القضاء على دهون منطقة الكرش وذلك لأنها تساعد في رفع معدل الحرق وبالتالي التخلص من دون تلك المنطقة، كما أن ممارسة الرياضة يساعد فيه رفع معدل الحرق خاصة في منطقة الكرش.

‏كما يساعد تناول الخضروات بكميات كبيرة على التخلص من مشكلة دهون منطقة البطن وذلك لأن الخضروات تساعد في الشعور بالإملاء وعدم الرغبة في تناول مزيد من الطعام وهو ما يساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلة دهون منطقة البطن إلى جانب ذلك يساعد تناول الماء بكميات كبيرة في القضاء على دهون منطقة البطن لأن الماء يساعد في رفع معدل الحرق في الجسم وبالتالي القضاء على دهون منطقة البطن.

هو الكرش والاسباب وراء ظهوره والاسباب وراء ظهوره الكرش وكيف يمكن القضاء عليه الاسباب وراء التعرض للإصابة بالكرش للإصابة بالكرش الاسباب وراء الاصابة بالكرش

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