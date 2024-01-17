الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهز ورقك الآن.. المستندات المطلوبة ورابط التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم الجديدة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبدأ فتح باب تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024، اعتبارًا من يوم غد الخميس، لعدد 11.114 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثانى، الثالث"، للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية.

رابط مسابقة التربية والتعليم 

يقتصر التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم على الطريقة الإلكترونية عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من هنا ، حيث يحظر التقديم بالطريقة الورقية أو من خلال أطراف وسيطة، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويتطلب التقديم لوظائف التعليم توافر عدد من المستندات التى يجب إرفاقها بطلب تقديم مسابقة التربية والتعليم.

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مستندات مسابقة التربية والتعليم 

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية "الوجهين".

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدرة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "وجهين بحسب الأحوال".

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

إيصال الايداع البنكي.

ويشترط تقديم المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، على أن ترفع بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

وفى حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار مثال عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا أو المحافظة او الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي سيتم رفض الطلب.

وينبغي على المتقدم الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكترونى، والحصول على رقم التسجيل الخاص بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسني الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

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