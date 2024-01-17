قبل ساعات من التقديم.. تفاصيل مسابقات التعيين الحكومية في وزارات التعليم والعدل والبريد

أجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر موقعه الرسمى، على العديد من التساؤلات المثارة حول مسابقات التعيين الحكومية، قبل ساعات قليلة من فتح باب التقديم لأكثر من 12 ألف وظيفة في وزارات التربية والتعليم والعدل، والاتصالات إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك خلال الفترة بين يومي 18/1/2024 حتى 31/1/2024، وفيما يلي أبرز الأسئلة:

1- هل هناك أولوية لأي شخص للتعيين في المسابقة المعلن عنها لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد؟

جميع المسابقات التي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلكترونية لا تدخل بشري فيها، ولا توجد أولوية لأي شخص للتعيين في المسابقات المعلن عنها، فالعبرة بنتيجة الاختبارات، وفقًا لأحكام القانون.

2- مدى جواز التقدم لأكثر من مسابقة في نفس الوقت على سبيل المثال مسابقة شغل وظائف بالهيئة القومية للبريد، شغل وظائف بمصلحة الخبراء بوزارة العدل؟

يجوز التقدم لأكثر من مسابقة فى ذات الوقت حيث تعامل كل مسابقة على أنها مسابقة مستقلة وقائمة بذاتها وتحتاج إلى إرفاق المستندات بشكل كامل، وفي حالة التقدم لأكثر من مسابقة يجوز التقديم بنفس المستندات وهى الرقم القومى وشهادة المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع إرفاق إيصال إيداع بنكى برقم الحساب الموضح بالإعلان بمبلغ مقداره 26 جنيهًا لكل مسابقة على حده.

3- متى يتم تقديم الإقرار بقبول العمل بأي مكان بالجمهورية وفقًا لما تقتضيه مصلحة الجهة طالبة الإعلان؟

الإقرار غير مطلوب عند التقديم للوظيفة، وإنما فى مرحلة لاحقة فى حالة اجتياز الاختبارات وأثناء استيفاء المقبولين لمسوغات التعييين.

4- مدى قبول إفادة النجاح بدلًا عن الشهادة؟

يجوز التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها بإفادة النجاح بدلا عن الشهادة بشرط أن تكون ناجحة حديثة ومعتمدة شريطة أن يكون موضحا بها البيانات الأساسية، وغلى الأخص الاسم كاملا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج، وذلك فقط لحديثى التخرج على أن يتم إحضار أصل الشهادة للاطلاع يوم الامتحان في حالة قبول مستندات المتقدم.

5- هل مطلوب ترخيص مزاولة المهنية لوظيفة معاون كيميائي شرعي؟

ترخيص مزاولة المهنة مطلوب لوظيفتي "معاون طبيب شرعي معملي / معاون طبيب شرعي ميداني"، وهي للحاصلين على بكالوريوس طب وجراحة.

6- هل يجوز للمجند أو المطلوب للتجنيد أو يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها؟

يجوز التقدم لشغل الوظائف على أن يقدم ما يوضح الموقف من التجنيد.