خلال يناير.. "التنظيم والإدارة" يستعد لإطلاق 4 مسابقات للتعيين بالقطاعات الحكومية

تنطلق مع بداية العام الجارى 2024، أربع مسابقات تعيين حكومية مركزية فى وزارات التربية والتعليم والعدل والاتصالات، والتى يبدأ فتح باب التقديم لها اعتبارًا من يوم 18 يناير الجارى وحتى يوم 31 من الشهر نفسه، عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لضمان تكافؤ الفرص والشفافية فى اختيار أفضل الكوادر البشرية للعمل بالجهاز الإدارى للدولة.

مسابقة تعيينات التربية والتعليم



تأتى مسابقة التربية والتعليم على رأس مسابقات التعيين الحكومية، والتى من المقرر أن تشمل (11114) معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلى: ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، بتقدير عام مقبول فأعلى، حسبما أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

شروط التقديم لمسابقة التعليم



كما يتطلب التقديم عدد من الشروط العامة منها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ويخضع المتقدم لعدد من الاختبارات، من بينها التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة، ويلتزم المتقدم بالتقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

مسابقة وظائف البريد



كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة مركزية أخرى لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، منهم عدد (19) في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء وعدد( 20) في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل، والحصول على مؤهل عال مناسب لوظيفة أخصائى، وليسانس حقوق أو ليسانس شريعة لوظيفة محام، على ألا يقل التقدير عن جيد، ويلتزم المتقدم بتقديم إقرارًا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

وظائف وزارة العدل

أما عن مسابقة وظائف العدل، يتاح التقديم لتعيين فى عدد(243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصل على مؤهل عالى هندسي فى أحد التخصصات المطلوبة لوظائف معاون خبير هندسي، أو بكالريوس تجارة شعبة محاسبة لوظيفة معاون خبير حسابي، أو بكالريوس زراعة لوظيفة معاون خبير زراعى، بتقدير عام (جيد)على الأقل.

كما يشرف الجهاز على مسابقة وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بعدد (81) وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب)،