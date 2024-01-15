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مصر

جوائز لـ 4 مستويات.. رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024

مسابقة شيخ الأزهر
مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

تتصاعدة حدة البحث عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024 في المرحلة الأولى وإعلان أسماء الناحجين المحولين للمرحلة الثانية وذلك خلال المسابقة التي تم فتح باب التقديم بها يوم 1 نوفمبر الماضي 2024 تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 

نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024

يمكن معرفة نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024 من خلال الموقع الذي خصصه الأزهر الشريف لإعلان أسماء الناجحين في المسابقة من خلال هذا الرابط (من هنا). حيث يدخل الطلاب المشاركين بياناتهم كاملة في الخانات المخصصة لذلك والضغط على كلمة استعلام لمعرفة أسماء الذين تم تصعيدهم للمرحلة الثانية.

وأوضح الأزهر الشريف أن عدد الناحجين الذين تم تصعيدهم للمرحلة الثانية من مسابقة حفظ القرآن الكريم نحو 66 ألف و782 متسابق مشيرا إلى أن 80 % منهم قد حصلوا على الدرجات الكلية في الاختبار الذي تم إعداده بعناية لاختبار مدى حفظ الطلاب.

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رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

جوائز مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024

أوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم ستكون وفقا للمستويات الأربعة للمسابقة والتي جاءت كما يلي:-

المستوى الأول: يحصل صاحب المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء نحو 100 ألف جنيه بينما يحصل صاحب المركز العاشر على 55 ألف جنيه كما يحصل محفظ المكتب على 10 ألاف جنيه عن كل طالب فائز بالمراكز العشرة الأولى.

المستوى الثاني: يحصل صاحب المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا بدون النظر إلى أحكام التلاوة مع حسن الأداء على مبلغ 70 ألف جنيه ويحصل صاحب المركز العاشر على 52 ألف جنيه كما يحصل محفظ المكتب على 8 ألاف جنيه عن كل طالب فائز بالمراكز العشرة الأولى.

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المستوى الثالث: يختص المستوى بحفظة 20 جزء من القرآن الكريم بداية من سورة التوبة إلى سورة الناس حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 50 ألف جنيه.

المستوى الرابع: يختص المستوى بحفظة 10 جزء من القرآن الكريم بداية من سورة العنكبوت إلى سورة الناس حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 40 ألف جنيه.

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تفاصيل مسابقة حفظ القرآن الكريم 2024

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