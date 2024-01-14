الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصور مصري يفوز بالجائزة الذهبية في مسابقة باريس للفوتوغرافيا

ياسر علاء مبارك
ياسر علاء مبارك

فاز المصور المصري  ياسر مبارك بالجائزة الذهبية في التصوير المعماري بمسابقة باريس للفوتوغرافيا في فرنسا، بصورة صورها في متحف حيدر عليف الثقافي في باكو بأذربيجان.

“الدستور” تواصلت مع “مبارك” الذى أكد أنه بدأ مهنة التصوير منذ عام 2010، وهذه المسابقة يتم تنظيمها منذ عام 2007 وقد قدم عليها فى عام 2023 وحصل على النتيجة من خلال البريد الإلكتروني، مؤكدًا أنه سعيد بالجائزة.

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وأضاف أن الصورة التى حاز على الجائزة بسببها تم تصويرها فى متحف حيدر عليف الثقافى فى باكو بأذربيجان فى عام 2019 والمتحف من تصميم العراقية زها حديد.

واستكمل أن صورته حصلت على أهم جوائز الفوتوغرافيا فى فرنسا وتم عرضها فى معرض الفائزين فى باريس وهو سعيد بذلك. 

جوائز شرفية في مسابقة طوكيو للفوتوغرافيا باليابان

صورة "ياسر" فازت أيضًا بجوائز شرفية في مسابقة طوكيو للفوتوغرافيا باليابان، وجائزة فيينا للفوتوغرافيا بالنمسا، وجائزة TPOTY في إنجلترا، وجائزة IPA في أمريكا.

ياسر  مبارك هو مصور فوتوغرافي من الإسكندرية، ويعمل مع وكالة ZUMA Press الأمريكية ومحاضر في كلية دلهي للفوتوغرافيا فى الهند، وفاز بجوائز عالمية في التصوير في أكتر من مسابقة دولية في السويد والصين وألبانيا وإنجلترا وأمريكا.

فرنسا ياسر علاء مبارك التصوير المعمارى إبراز الملامح أثناء التصوير إجراء المعاينة التصويرية

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