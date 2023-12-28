مصمم مصرى يفوز بالمركز الأول بجائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوى الإعاقة

فاز مصمم مصري من ذوي الإعاقة الحركية بالجائزة الأولى ضمن جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة ضمن نسختها السابعة محليًا والأولى عربيًا تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي" بالعاصمة الرياض.

واختتمت فعالية جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في نسختها السابعة محليًا والأولى عربيًا تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي" بالعاصمة الرياض برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور ممثل جامعة الدول العربية المستشار خميس البوزيدي، وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، وعدد من الأمراء ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

تفاصيل الفائزين بجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

وشهد الحفل تتويج الفائزين في جائزة عمار بمختلف مساراتها، وتوج بالمركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة المصمم الجرافيكي ذو الإعاقة الحركية أحمد رأفت من جمهورية مصر العربية وحصل على مبلغ 100.000 ألف ريال سعودي.

فيما حل الرسام الفلسطيني الموهوب محمود أبودغش إعاقة حركية ثانيًا بمبلغ 50.000 ألف ريال سعودي، وكان المركز الثالث من نصيب السعودية الكفيفة سحر موسى في مجال التعليق الصوتي بمبلغ 30.000 ألف ريال سعودي.

أما في مسار خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة فكانت من نصيب الأستاذ عبدالخالق فريد من جمهورية مصر العربية، بمبلغ 25.000 ألف ريال سعودي نظير مبادرته التطوعية لتعليم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي مجانًا في كافة أنحاء مصر.

كلمات المشاركين في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

وفي كلمته أشاد مؤسس وأمين عام جائزة عمار الدكتور عمار بوقس بالدعم الذي تلقاه الجائزة على مختلف الأصعدة وألقاها نيابة عنه نجلاء إبراهيم، وعبرت عن فخرها بوصول هذه الجائزة لتصبح اليوم جائزة عربية يفتخر بها كل مواطن سعودي، بعد ذلك ألقى النجم المصري مصطفى شعبان عضو لجنة تحكيم جائزة عمار كلمة نيابة عن اللجنة عبر فيها عن إعجابهم بما رأوه من مواهب خلال الجولة العربية، وأكد على صعوبة مهمة اللجنة لكنه ذكر "أنه لا يوجد في هذه الجائزة فائز وخاسر ما دامت الإرادة هي العنوان".

من جهته أبرز وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، راعي الحفل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه هشام الحيدري الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، للقيام بدورهم على أكمل وجه، مشيدًا بجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في هذا المجال.

من جانبها أكدت جامعة الدول العربية على دورها المجتمعي تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة، خلال الكلمة التي ألقاها المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى التحديات الخطيرة التي تواجه هؤلاء الأشخاص في فلسطين، بسبب ما تتعرض له غزة من اعتداءات وحشية على يد قوات الاحتلال.

النسخة السابعة من جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

يذكر أن الجائزة في نسختها السابعة انطلقت من المملكة العربية السعودية من مدينة الرياض، ثم العاصمة عمَان في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم جمهورية مصر العربية، ثم الجمهورية التونسية، لتكون المملكة المغربية آخر جولاتها.

وتكونت لجنة التحكيم هذا العام من النجم مصطفى شعبان، والفنان السعودي قُصي خضر، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي، وأمين عام جائزة عمار الدكتور عمار بوقس.