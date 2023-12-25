ختام تدريب المرحلة الأولى من مبادرة "معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون مع GIZ

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تتم بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المرحلة الأولى من المبادرة ضمت نحو 32 متدرب من الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين بالحكومة وخارجها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو صياغة دليل لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية في مصر وجمع مقترحات تفعيل هذا الدمج، والاستفادة من خبرات وتجارب المشاركين من خلال هذه المبادرة.

تمكين ذوى الإعاقة

وأكدت شريف أن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد من أهم أهداف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيز مكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.

دعم ذوي الإعاقة

شهد اليوم الختامي للمبادرة تنفيذ عروض تقديمية من جانب المتدربين بخصوص مقترحاتهم لدعم ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية المختلفة، وتم توزيع شهادات الحضور على السادة المشاركين في نهاية اليوم التدريبي، بحضور د. رحاب فراج، مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد، وبحضور ممثلين عن مؤسسة GIZ الألمانية.

ومن ناحية أخرى، نفذ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة شراكة مع ممثلي جامعة شيكاغو، وذلك لبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد ومؤسس ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.

وقالت د. شريفة شريف إن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي جاء بناء على نجاح الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قادة مبتكرين واستباقيين لديهم الإطار التحليلي اللازم لرفع كفاءة مؤسساتهم، بما يوفر لكل من القطاعين العام والخاص؛ المهارات اللازمة لتحسين القيادة وتطوير مؤسساتهم للتعامل مع توقعات تغييرات السوق.







