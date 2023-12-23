السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومى للحوكمة" يبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذى بجامعة شيكاغو

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف

اجتمعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مع ممثلي جامعة شيكاغو؛ لبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد وكلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.

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"القومي للحوكمة" يبحث مع معهد الإدارة في البحرين تعزيز التعاون المشترك

إطلاق الدفعة الثالثة

وقالت د.شريفة شريف، إن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي جاء بناءً على نجاح الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قادة مبتكرين واستباقيين لديهم الإطار التحليلي اللازم لرفع كفاءة مؤسساتهم، بما يوفر لكل من القطاعين العام والخاص؛ المهارات اللازمة لتحسين القيادة وتطوير مؤسساتهم للتعامل مع توقعات تغييرات السوق.

وأوضحت شريف، أن الدفعة الأولى تم إطلاقها في 2019، والدفعة الثانية في مارس 2023، مشيرة إلى أن نموذج البرنامج مبنى على المزج بين القطاعين العام والخاص، ويعطي فرصة للمتدربين لمشاركة خبراتهم المختلفة في القطاعات المختلفة، مؤكدة أنه البرنامج الأول من نوعه في مشاركة القطاعين العام والخاص معًا.

"القومي للحوكمة" يواصل تدريب طلاب المدارس ضمن "العقول الخضراء"

وزارة التخطيط القومي للحوكمة كلية شيكاغو بوث مؤسسة ساويرس التعليم التنفيذي

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