الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومي للحوكمة" يواصل تدريب طلاب المدارس ضمن "العقول الخضراء"

مبادرة العقول الخضراء
مبادرة العقول الخضراء

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- عن تنفيذ معسكر تدريبي لمدة 3 أيام “القائد الأخضر” بمنطقة بيت الوادى بوادى النطرون، لعدد 180 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية يمثلون 9 مدارس بمحافظات القاهرة والفيوم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "العقول الخضراء".

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"القومى للحوكمة" ينظم معسكرًا تدريبيًا لطلاب الإسكندرية والإسماعيلية

مبادرة العقول الخضراء

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن معسكرات المرحلة الثانوية تم تصميمها ضمن مبادرة "العقول الخضراء" بهدف رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن معسكر "القائد الأخضر" يهدف إلى تشكيل جيل من القادة لضمان استدامة التأثير، من خلال مجموعة من أنشطة التعلم بالخبرة، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل، مشددة على أهمية تعزيز مفاهيم الإنتاج والاستهلاك المسؤول، وتغيير المناخ والعمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ التمهيدية لريادة الأعمال بين الطلاب من خلال لعبة "مينى رائد".

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معسكر تدريبي للطلاب

يشار إلى أنه يتم منح الطلاب فترة 20 يومًا بعد نهاية المعسكر التدريبي للتخطيط لمشروعات ومبادرات صغيرة، يليها عمل مقابلات لتقييم تلك المشروعات، بهدف وضعهم على الطريق الصحيح نحو ريادة الأعمال وابتكار مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة. ويحصل الطلاب المشاركين على شهادات تقدير لنشاطهم وتفاعلهم فى نهاية المعسكر تحت اسم “أنا حامى الأرض”.

تدريب طلاب المدارس

ونظم المعهد فى وقت سابق، معسكرا تدريبيا لطلاب مدارس محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وذلك استكمالا لمبادرة العقول الخضراء، التي ينفذها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تستهدف أنشطة المعسكر مجموعة من المحاضرات والتعلم التجريبي والأنشطة التفاعلية التي تركز على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومنها القضاء التام على الجوع، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما أن الهدف الرئيس من انعقاد المعسكر هو خلق جيل من القادة لضمان استدامة التأثير.

القومي للحوكمة التنمية المستدامة معسكر تدريبي وزارة التخطيط القائد الأخضر

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