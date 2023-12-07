الخميس 07 ديسمبر 2023
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مصر

"القومي للحوكمة" ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب الإسكندرية والإسماعيلية

مبادرة العقول الخضراء
مبادرة العقول الخضراء لطلاب المدارس

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معسكرا تدريبيا لطلاب مدارس محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، استكمالا لمباردة العقول الخضراء والتي ينفذها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أنشطة مبادرة العقول الخضراء 

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، أن أنشطة المرحلة الثانوية لمبادرة العقول الخضراء "القائد الأخضر" يتم تنفيذها على مدار 4 أيام، منها ثلاثة أيام تدريب متصلة بالمعسكر، مضيفة أن أنشطة المعسكر تستهدف مجموعة من المحاضرات والتعلم التجريبي والأنشطة التفاعلية التي تركز على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومنها القضاء التام على الجوع، والتعليم الجيد، والمياة النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كا أن الهدف الرئيس من انعقاد المعسكر هو خلق جيل من القادة لضمان استدامة التاثير.

“القومي للحوكمة” يعقد لقاء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"

فعاليات المعسكر التدريبيى للطلاب

وأشارت شريف إلى أن اليوم الرابع من فعاليات المعسكر يأتي بعد 20 يوم من التدريب حيث يقوم الطلاب خلال هذه المدة بالتفكير وإعداد المشروعات الخاصة بهم، ثم تشهد فعاليات اليوم الرابع من المعسكر التدريبي عرض مشاريع وأفكار الطلاب لمبادرات تنموية لخدمة مجتمعاتهم ويتم تقديم استشارات لهم فى مجال ريادة الأعمال.

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القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يعقد البرنامج التدريبي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بدولة البرتغال

واستهدف المعسكر التدريبي طلاب 3 مدارس لكل محافظة بإجمالي 180 طالبا وطالبة وتم تنفيذه بمدينة برج العرب.

كان المعهد القومى للحوكمة قد عقد فعاليات اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" لأطفال المرحلة الإبتدائية من سن 8 سنوات، وذلك لعدد 18 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة المقيدين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، للتعريف بالمبادرة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

لمعهد القومي للحوكمة القومي للحوكمة وزارة التخطيط مباردة العقول الخضراء التعليم

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