الأربعاء 10 يناير 2024
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رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

القرآن الكريم
القرآن الكريم

يحرص المتسابقين وأولياء أمورهم معرفة رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين عبر جوجل، حيث اعتمد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، نتائج المرحلة الأولية في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم موسم 2023-2024.

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

ويتاح للكثير من المتسابقين الاستعلام عن نتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية في الإنترنت، من أجل الاستعداد للمراحل المقبلة.

أسماء الناجحين في مسابقة القرآن الأزهر الشريف 2024

أفاد بيان بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف أن يكون عدد الناجحين الذين قد جرى تصعيدهم للمرحلة الثانية وصل حوالي 66 ألفا و782 متسابقا، وأوضح البيان أن يكون هؤلاء المتسابقين قد حصلوا على 80%  فأكثر من الدرجة الكلية بالاختبار.

وأشار البيان إلى نجاح ما سيزيد على مبلغ 41 ألف متسابق من كافة مكاتب التحفيظ، بينما قد تم تصعيد 24779 متسابقا في  المعاهد الأزهرية،، وعدد 708 متسابقا من الرواق الأزهري.

ويمكن للمتسابقين التعرف على النتائج عبر الرابط التالي: من هنا.

جوائز مسابقة شيخ الأزهر 2024 المرحلة الأولى

يشار أن مسابقة الأزهر بحفظ القرآن الكريم مقسمة إلى حوالى 4 مستويات، حيث سيختص الأول بحفظ القرآن كاملا بأحكام التلاوة وتكون مع حسن الأداء، وستبلغ جائزة المركز الأول فيه قيمة 100 ألف جنيه، والمركز العاشر 55 ألف جنيه، ويحصل محفظ المكتب على قيمة 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى. ‏

وسيختص المركز الثاني بحفظ القرآن الكريم كاملا، بدون النظر لأحكام التلاوة وحسن الأداء، وجائزة المركز الأول فيه مبلغ 70 ألف جنيه، والمركز العاشر حوالي 52 ألف جنيه، ويحصل محفظ المكتب على قيمة 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز في مركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

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وبالنسبة للمستوى الثالث، سيختص بحفظ عدد 20 جزءا من القرآن الكريم، بداية من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، بجائزة مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول.

أما المستوى الرابع والأخير فيختص حفظ عدد 10 أجزاء من القرآن الكريم، بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، وجائزة المركز الأول مبلغ 40 ألف جنيه.

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