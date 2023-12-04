الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 800 طالب.. اختتام فعاليات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، عن ختام تصفيات مسابقة الإمام الأكبر في «حفظ القرآن الكريم وتجويده»، والتي عقدت بديوان عام المنطقة على مدار 15 يوما متواصلة.

800 متسابق في التصفيات 

قال الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، إن 800 متسابق حضر التصفيات علي مستوي المنطقة من إجمالي 1350 متسابقا تقدموا للاشتراك، مؤكدًا أن أعمال المسابقة جرت في حياديه دون تمييز، وانتهت دون رصد شكاوى أو معوقات.

من جانبه، وجه الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام العلوم الدينية والشرعية للمنطقة فضيلة الشيخ عطية سالم، الشكر لإدارة شئون القرآن، والمحكمين، وإدارة الكمبيوتر التعليمى، ومعلمى الحاسب الآلي المشاركين في المسابقة، لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل، وتعاونهم في إتمام أعمال المسابقة حسب الجدول الزمني المقرر لها.

جدير بالذكر إن المسابقة أطلقها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، حرصًا منه على تشجيع الطلاب من مختلف الأعمار، من المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ والأروقة، لحفظ القرآن الكريم بالتجويد.

جرى تشكيل 3 لجان للاختبارات التي جرت وفقًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، علي مستوي الإدارات الثلاث التعليمية، وأن كل لجنة جرى تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتها من كاميرات وميكروفونات، بهدف ضمان الموضوعية والحيادية في التقدير، وتوثيق فعاليات المسابقة.

منطقة مطروح الأزهرية ختام التصفيات الأولية حفظ القرآن الكريم وتجويده أزهر مطروح مطروح

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