الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهر مطروح" يطمئن على سير العملية التعليمية بمعهد علوش

رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح

أجرى الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمعهد “علوش” الأزهري، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف على الإيجابيات ودعمها، والمعوقات والعمل على حلها.

 قياس مدى المستوى العلمي

وتابع رئيس المنطقة طابور الصباح، والإذاعة المدرسية، واطلع على نسب الحضور الطلابي، وتواجد المعلمين والموجهين بالمعهد، وناقش الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم.

 تفعيل كافة الأنشطة الطلابية

وطالب الشيخ عبد العظيم سالم، خلال الجولة بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية، وتفعيل دور الأخصائي الإجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعا خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعهد، كما اطلع أيضا على طرق تحضير المدرسين ومطابقتها للمناهج الدراسية.


وفي نهاية الجولة، قدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشكر لإدارة المعهد  على الجهد المبذول، وانضباط وانتظام العملية التعليمية، والحضور الطلابي المتميز. 

متابعة لجان الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات

وفى سياق آخر، كان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، قد تابع لجان  الاختبارات التحريرية لمسابقة القبول لطلاب القراءات بمرحلتي التجويد والعالية، بمعهد فتيات قراءات مطروح، حيث رافقه فضيلة الشيخ إبراهيم السباعي، مدير إدارة التعليم النوعي بالمنطقة مشيدا بهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الممتحنين.

ومن جانبه أوضح الشيخ إبراهيم السباعي، مدير التعليم النوعي، أن انعقاد اختبارات القبول بمرحلة التجويد تشمل مواد:(القرآن الكريم، الخط العربى، الحساب، الإملاء)، بينما تشتمل مواد الاختبار بمرحلة العالية على مواد: (القرآن الكريم، غريب القرآن، التجويد علميًا)، بالإضافة إلى الاختبارات الشفهية المعلن عنها.

وأشار مدير التعليم النوعي، إلى أن الدراسة بمرحلة التجويد تستمر لمدة عامين دراسيين؛ يدرس فيهما الطالب رواية حفص، وحفظ متن تحفة الأطفال، ومتن الجزرية، لافتًا إلى أنه يشترط فى المتقدم إجادته لحفظ القرآن الكريم كاملًا، بينما تشتمل الدراسة بمرحلة العالية لمدة ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب القراءات العشر الصغرى، مع حفظ متنى الشاطبية والدرَّة، والمواد الشرعية وعلوم القرآن؛ وهى تعادل الثانوية الأزهرية، موضحا أنه ويشترط أن يكون المتقدم أزهريًّا، وألا يتجاوز عمره عن 18عاما، وحافظًا للقرآن الكريم كاملًا.

رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح
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