انطلاق اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بكفرالشيخ

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، للمتقدمين من طلاب المعاهد الإبتدائية التابعة لإدارتي سيدي سالم، والرياض التعليمية الأزهرية، وذلك وسط تأمين مشدد وتنظيم وهدوء تام.

وقد حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدءها، بحضور موسى صابر، موفد متابعة المسابقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس المنطقة الأزهرية يكشف ضوابط المسابقة

ونوه رئيس المنطقة، على أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهًا القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات، وتجهيز استراحة المنطقة بكافة الامكانيات على مدار اليوم لتسع الجميع من الوافدين للإشراف على سير العمل بالمسابقة يوميًا.

تفاصيل إقامة ونظام المسابقة

وتجرى المسابقة بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوتًا وصورة لضمان صور النزاهة والشفافية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من معلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة، كما أضاف الشيخ أحمد رمضان مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة، أنه يبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة ٣١١٥ متقدم، تم توزيعهم علي ١٢ يومًا، وقد تقدم منهم اليوم ٢٤٠ متسابق، وتم تقسيمهم علي ٨ لجان، ويُشرف علي تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

هذا وتقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفرالشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عددًا من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.