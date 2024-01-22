سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعه متأثر بالارتفاعات التي يسجلها سعر الذهب للبيع والشراء المتواصلة ليستمر الذهب في تحقيق ارتفاعات قياسية لم يسجلها في تاريخه من قبل، وذلك رغم التراجع المستمر لسعر الذهب العالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم عيار 24

4068.5 جنيه للبيع

4011.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم عيار 22

3729.5 جنيه للبيع

3677.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم عيار 21

3560 جنيه للبيع

3510 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

3051.5 جنيه للبيع

3008.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2373.25 جنيه للبيع

2340 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

2034.25 جنيه للبيع

2005.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1525.75 جنيه للبيع

1504.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عالميا بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار تراجع جديد مع تخفيف رهانات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية، وبلغت نسبة التراجع 0.35% ليسجل ‪2022.31USD

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم بى تى سي ذهب عيار21 : 30945 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 30690 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 30475 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم جورج Swiss Gold : 31760 جنيه

جنيه ذهب وزن 8 جرام : 30690 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 30775 جنيه

جنية اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 30785 جنيه