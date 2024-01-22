الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعه متأثر بالارتفاعات التي يسجلها سعر الذهب للبيع والشراء المتواصلة ليستمر الذهب في تحقيق ارتفاعات قياسية لم يسجلها في تاريخه من قبل، وذلك رغم التراجع المستمر لسعر الذهب العالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم  عيار 24

4068.5 جنيه للبيع

4011.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم  عيار 22

3729.5 جنيه للبيع

3677.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم  عيار 21

3560  جنيه للبيع

3510  جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

3051.5 جنيه للبيع

3008.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 14

2373.25 جنيه للبيع

2340 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 12

2034.25 جنيه للبيع

2005.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 9

1525.75 جنيه للبيع

1504.25 جنيه للشراء

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

اليوم.. إغلاق مزايدة التعدين الأهلي للبحث عن الذهب فى 31 منطقة.. شاهد التفاصيل

سعر الذهب عالميا بالدولار

سجل سعر الذهب بالدولار تراجع جديد مع تخفيف رهانات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية، وبلغت نسبة التراجع 0.35%  ليسجل ‪2022.31USD

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم  بى تى سي ذهب عيار21 : 30945 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم  عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE : 30690 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم  عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 30475 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم  جورج Swiss Gold : 31760 جنيه

جنيه ذهب وزن 8 جرام : 30690 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 30775 جنيه

جنية اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 30785 جنيه

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سعر طن الذرة والصويا.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الاثنين

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أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب للبيع والشراء اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب العالمي

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